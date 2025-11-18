Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
18 ноября 2025 / 19:00
КОТИРОВКИ
USD
18/11
81.1302
EUR
18/11
94.4179
Новости часа
Макрон устроил показуху с истребителями для Киева - политолог Политолог Багдасаров: американский план по Газе – меньшее из зол.
Москва
18 ноября 2025 / 19:00
Котировки
USD
18/11
81.1302
0.0000
EUR
18/11
94.4179
0.0000
Макрон устроил показуху с истребителями для Киева - политолог
Макрон устроил показуху с истребителями для Киева - политолог
18 ноября 2025 / 18:33
Политолог Багдасаров: американский план по Газе – меньшее из зол.
Политолог Багдасаров: американский план по Газе – меньшее из зол.
18 ноября 2025 / 18:05
Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
17 ноября 2025 / 21:03
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Арабо-израильское урегулирование / Палестина
Безопасность
Политолог Багдасаров: американский план по Газе – меньшее из зол.
18 ноября 2025 / 18:05

Совет Безопасности (СБ) ООН принял американский проект резолюции в поддержку мирного плана президента США по сектору Газа, сообщает корреспондент ТАСС.

Ранее постоянное представительство США при ООН сообщило, что американский проект резолюции включает положения в поддержку "международных стабилизационных сил" и обеспечения "стабильного, безопасного, мирного и процветающего будущего для палестинцев в Газе без [радикального палестинского движения] ХАМАС". Американская миссия уточнила, что вела переговоры в СБ ООН по своему документу с начала ноября

Американская резолюция по сектору Газа, принятая в Совете Безопасности ООН, является очередным "котом в мешке". Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя по итогам голосования.

"В плане президента [США Дональда] Трампа не указывалось, что они будут заниматься демилитаризацией Газы и разоружением местных группировок, используя все доступные средства. В резолюции же миссия наделяется такими миропринудительными задачами, что может превратить ее в сторону конфликта и вывести за рамки миротворчества. Насколько мы понимаем, ни одна из потенциальных стран - поставщиков контингентов на такое не подписывалась. При этом отмечаем, что членам совета фактически не дали времени на добросовестную работу и поиск компромиссов. Выкручивание рук по столицам и делегациям здесь, в Нью-Йорке, добросовестной работой не назовешь. Если резюмировать, то представленный Соединенными Штатами документ - это очередной кот в мешке. По сути, совет дает благословение на американскую инициативу под честное слово Вашингтона", - подчеркнул он.

"Главное, чтобы этот документ на стал ширмой для бесконтрольных экспериментов Соединенных Штатов и Израиля на оккупированной палестинской территории и не превратился в приговор двухгосударственному решению", - сказал Небензя.

Движение ХАМАС отвергло резолюцию Совета Безопасности ООН, принятую в поддержку плана президента США по сектору Газа, поскольку она не отвечает интересам палестинского народа. Об этом говорится в заявлении радикального движения.

"Эта резолюция полностью игнорирует политические и гуманитарные требования и права палестинского народа, особенно жителей сектора Газа, которые уже два года страдают от жестокой войны на уничтожение и становятся жертвами беспрецедентных преступлений, совершаемых оккупационными силами на глазах у всего мира", - указано в заявлении.

ХАМАС также выступил против механизма международной опеки и присутствия международных сил в секторе Газа. "Любые международные силы, если они будут созданы, должны размещаться исключительно на границе для разделения сторон и контроля за соблюдением режима прекращения огня", - добавили в движении.

Директор Центра изучения Ближнего востока и Центральной Азии, бывший депутат ГД Семен Багдасаров отмечает в этой связи, что «Палестинского государства в тех рамках, которые придумали в 1947 году, не будет. Об этом можно забыть. Для того, что такой план осуществить, нужно иметь территорию и что бы палестинцы вернули себе восточный Иерусалим. Или что палестинцы возьмут полностью под свой контроль западный берег реки Иордан, который более чем на 80% контролируется вооруженными силами Израиля и только 17% под контролем палестинцев. Все это не серьезно и практически невозможно».

По мнению эксперта, «Россия и Китай воздержались при голосовании в СБ ООН по плану Трампа, и это не худший вариант. Голосовать против, это значит голосовать за продолжение войны, а так глядишь, народ хоть мирно поживет, если пойдут туда инвестиции, а они пойдут - катарские, саудовские и другие. Поэтому из двух зол Россия и Китай выбрали меньшее. Иначе нас и Китай обвинили бы в стремлении к продолжению войны».       

Макрон устроил показуху с истребителями для Киева - политолог
Макрон устроил показуху с истребителями для Киева - политолог
Политолог Багдасаров: американский план по Газе – меньшее из зол.
Политолог Багдасаров: американский план по Газе – меньшее из зол.
Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
16:45
Президент РФ дал старт строительству атомного ледокола "Сталинград"
16:32
Дед Мороз: уехавшие из страны россияне просят напоминающие о России подарки
16:15
Песков: поддержанные Трампом "сверхсанкции" против РФ не отразятся на работе ШОС
15:59
Путин: расчеты России со странами ШОС в нацвалютах превышают 97%
15:44
В РПЦ после убийства ребенка в Балашихе обратили внимание на опасность увлечений эзотерикой
15:30
Песков: от Киева нет сигналов о готовности возобновить переговоры
15:17
Володин заверил, что все социальные обязательства перед россиянами будут выполнены
14:59
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 206 беспилотников ВСУ
14:47
Жители России назвали лучших актеров и актрис 2025 года
14:30
Песков: никакие самолеты не помогут Украине изменить ситуацию на фронтах
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения