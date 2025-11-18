Дед Мороз: уехавшие из страны россияне просят напоминающие о России подарки

Покинувшие страну граждане РФ просят Деда Мороза присылать им игрушки, книжки и фотографии, напоминающие о жизни в стране. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

"Мне приходит очень много писем из разных стран. Но чаще всего мне пишут люди, которые уехали из России и вынуждены или по желанию, или по ситуации жить за границей. Пишут из Америки, Канады, Австралии. И чаще всего они просят, чтобы я помог им вспомнить, как они жили здесь", - указал он.

Дед Мороз отметил, что они просят присылать им игрушки, книжки, открытки, фотографии - все, что напоминает о России. "Вот такие у меня поклонники за границей, которые скучают по своей стране, мечтают когда-нибудь приехать и хотят что-то иметь в память о нашей прекрасной родине", - добавил он.