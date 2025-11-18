Макрон устроил показуху с истребителями для Киева - политолог

Президент Франции Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский подписали соглашение об оказании военной помощи Киеву. Трансляцию вел телеканал LCI.

Детали документа не раскрываются, однако, по данным канала, соглашение касается поставок французских истребителей Rafale для украинской армии.

Как заявил Зеленский телеканалу, Киев рассчитывает получить от Франции "100 истребителей Rafale". Он также написал в своем Telegram-канале, "Документ, дающий нашей стране возможность приобрести военное оборудование французской оборонной промышленной и технологической базы, в том числе 100 самолетов Rafale F4 до 2035 года для боевой авиации Украины, системы ПВО SAMP-T, радары к системам ПВО, ракеты класса "воздух - воздух" и авиабомбы". Зеленский добавил, что Украина и Франция также планируют запустить в 2025 году совместные проекты по производству беспилотников.

Между тем французский телеканал LCI уже сообщил, что поставки Rafale Украине могут обойтись Парижу в €15 млрд. По сведениям канала, вопрос финансирования этих поставок не решен, однако властям Франции будет трудно добиться от парламентариев выделения такой суммы в период бюджетного дефицита.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров отмечает, что главный вопрос - «кто будет платить за поставки вооружения. До этого, напомню, Зеленский заключил декларацию о намерениях закупить шведские истребители «Грифон». Теперь вот во Франции «Рафаль». Но главное здесь, что это не контракт как таковой, а декларация о намерениях на предстоящие десяти лет. А о самом контракте и финансировании речь пока не идет. Поэтому это показушная пиаровская акция, которая призвана продемонстрировать, что Франция будет и дальше поддерживать Украину. Серьезно к этому относиться не приходится. Тем более, что судьба Украины в плане финансирования остается в подвешенном состоянии, и своровать российские активы никак не получается, а очень хочется. И нынешняя декларация о намерениях мало корреспондируется с реальными возможностями Украины закупить такую военную технику».

По мнению эксперта, «цель Макрона в заключении нынешней договоренности в том, что он в свое время занял антирусскую ястребиную позицию. И он обвиняет Россию во всем и считает, что мы ведем с Европой гибридную войну, запускаем дроны и якобы проводим информационные диверсии. А учитывая, что у него во внутренней политике дела обстоят крайне сложно, то еще и пересматривать свою внешнюю политику было бы совсем некстати. Поэтому Макрон продолжает играть роль главного создателя коалиции желающих, правда она сейчас тоже пробуксовывает. Это все показывает желание французского президента, несмотря на то, что у него рейтинг 11%, ощущать себя военно-политическим лидером Европы, к чему Франция всегда стремилась».