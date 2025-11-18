Президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи (ВКС) дал старт строительству седьмого универсального атомного ледокола проекта 22220 "Сталинград" на Балтийском заводе ОСК в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС. Судно получило название в честь героической обороны Сталинграда в годы Великой Отечественной войны.

"Просим вашего разрешения на установку закладной доски атомного ледокола "Сталинград", - обратился к президенту гендиректор Росатома Алексей Лихачев. "Разрешаю", - ответил Путин.

Контрнаступление советских войск под Сталинградом началось 19 ноября 1942 года. Один из почетных гостей церемонии закладки ледокола - участник боев под Сталинградом, 103-летний ветеран Великой Отечественной войны Павел Винокуров.

Участие в мероприятии также принял полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков. Вместе с тем по ВКС присоединились министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Кроме того, на закладку ледокола пригласили детей, чье будущее связано с освоением Арктики и развитием отечественного судостроения.

Длина ледокола этого проекта составляет 173,3 метра, ширина - 34 метра, высота борта - 15,2 метра, мощность - 60 МВт (на валах); скорость хода - 22 узла (по чистой воде), ледопроходимость - до 3 метров, водоизмещение - 33 540 тонн. Расчетный срок службы ледоколов проекта 22220 составляет 40 лет.