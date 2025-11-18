Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
18 ноября 2025 / 20:32
КОТИРОВКИ
USD
18/11
81.1302
EUR
18/11
94.4179
Новости часа
ВЦИОМ: 56% граждан РФ хотели бы, чтобы их дети жили в этом же населенном пункте Макрон устроил показуху с истребителями для Киева - политолог
Москва
18 ноября 2025 / 20:32
Котировки
USD
18/11
81.1302
0.0000
EUR
18/11
94.4179
0.0000
Макрон устроил показуху с истребителями для Киева - политолог
Макрон устроил показуху с истребителями для Киева - политолог
18 ноября 2025 / 18:33
Политолог Багдасаров: американский план по Газе – меньшее из зол.
Политолог Багдасаров: американский план по Газе – меньшее из зол.
18 ноября 2025 / 18:05
Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
17 ноября 2025 / 21:03
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Политические скандалы на Украине / Политика и религия
Политика
В Раде считают, что Ермака отправят в отставку 20 ноября
18 ноября 2025 / 16:57
В Раде считают, что Ермака отправят в отставку 20 ноября
© REUTERS/ Gleb Garanich/ТАСС

В Верховной раде полагают, что Владимир Зеленский может уволить главу своего офиса Андрея Ермака 20 ноября. Соответствующее сообщение разместил член украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в Telegram-канале.

"В Раде говорят о том, что в четверг Зеленский уволит Ермака", - указал он.

Гончаренко считает, что заменить Ермака на посту может бывший посол Украины в США Оксана Маркарова. Вместе с тем он в очередной раз призвал Зеленского уйти в отставку.

"Он должен уйти в отставку, чтобы не раскачивать лодку. Он должен уйти в отставку, чтобы мы смогли спасти страну. Мы теряем Покровск (Красноармейск). У нас прорыв на Запорожском фронте. У нас критическая ситуация в экономике и энергетике. У нас тотальная коррупция. За все это несет ответственность Зеленский", - написал депутат.

Ранее Гончаренко призвал Зеленского вернуться из зарубежного турне и рассказать избирателям "про Карлсона" - под этим именем на пленках следствия по делу о коррупции фигурирует бизнесмен Тимур Миндич, которого называют "кошельком" Зеленского.

В настоящее время Зеленский находится в зарубежном турне. Он посетил Грецию и Францию, во вторник прибыл в Испанию, а в среду собирается в Турцию. Дата его возвращения на Украину неизвестна.

Макрон устроил показуху с истребителями для Киева - политолог
Макрон устроил показуху с истребителями для Киева - политолог
Политолог Багдасаров: американский план по Газе – меньшее из зол.
Политолог Багдасаров: американский план по Газе – меньшее из зол.
Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
18:45
ВЦИОМ: 56% граждан РФ хотели бы, чтобы их дети жили в этом же населенном пункте
18:31
Глава Сбера прогнозирует переход экономики к человекоцентричности
18:14
Путин обозначил повышение авторитета ШОС единой целью стран - членов организации
17:59
"Известия": на "Госуслугах" станет доступен сервис по измерению скорости интернета
17:43
Песков не удивлен, что Варшава обвинила Москву в причастности к диверсии
17:30
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 290 военных
17:15
Россияне завоевали три золотых награды в третий день Сурдлимпиады
16:57
В Раде считают, что Ермака отправят в отставку 20 ноября
16:45
Президент РФ дал старт строительству атомного ледокола "Сталинград"
16:32
Дед Мороз: уехавшие из страны россияне просят напоминающие о России подарки
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения