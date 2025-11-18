В Раде считают, что Ермака отправят в отставку 20 ноября

В Верховной раде полагают, что Владимир Зеленский может уволить главу своего офиса Андрея Ермака 20 ноября. Соответствующее сообщение разместил член украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в Telegram-канале.

"В Раде говорят о том, что в четверг Зеленский уволит Ермака", - указал он.

Гончаренко считает, что заменить Ермака на посту может бывший посол Украины в США Оксана Маркарова. Вместе с тем он в очередной раз призвал Зеленского уйти в отставку.

"Он должен уйти в отставку, чтобы не раскачивать лодку. Он должен уйти в отставку, чтобы мы смогли спасти страну. Мы теряем Покровск (Красноармейск). У нас прорыв на Запорожском фронте. У нас критическая ситуация в экономике и энергетике. У нас тотальная коррупция. За все это несет ответственность Зеленский", - написал депутат.

Ранее Гончаренко призвал Зеленского вернуться из зарубежного турне и рассказать избирателям "про Карлсона" - под этим именем на пленках следствия по делу о коррупции фигурирует бизнесмен Тимур Миндич, которого называют "кошельком" Зеленского.

В настоящее время Зеленский находится в зарубежном турне. Он посетил Грецию и Францию, во вторник прибыл в Испанию, а в среду собирается в Турцию. Дата его возвращения на Украину неизвестна.