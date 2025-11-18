Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Макрон устроил показуху с истребителями для Киева - политолог
18 ноября 2025 / 18:33
18 ноября 2025 / 18:05
17 ноября 2025 / 21:03
Спорт
Россияне завоевали три золотых награды в третий день Сурдлимпиады
18 ноября 2025 / 17:15
Россияне завоевали три золотых награды в третий день Сурдлимпиады
© Михаил Синицын/ ТАСС

Россияне завоевали три медали в третий день Сурдлимпийских игр в Токио.

Легкоатлет Денис Федоренков выиграл золото соревнований в прыжках в высоту, продемонстрировав результат 2,07 м. Ардашер Муминджанов одержал победу в десятиборье. Велогонщик Дмитрий Розанов был первым в критериуме.

Спортсмены из Росси и Белоруссии принимают участие в соревнованиях под эгидой Международного комитета спорта глухих (МКСГ). В японской столице выступят 36 россиян в индивидуальных соревнованиях по бадминтону, шоссейному велоспорту, маунтинбайку, вольной и греко-римской борьбе, гольфу, дзюдо, карате, теннису, легкой атлетике, плаванию, настольному теннису и тхэквондо. В общей сложности будут разыграны 212 комплектов наград в 21 виде спорта. 

Соревнования для глухих спортсменов проводятся с заменой звуковых сигналов на визуальные. Главный критерий допуска атлета - потеря слуха не менее 55 децибел. 

Соревнования завершатся 26 ноября.

