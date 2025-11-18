Россияне завоевали три золотых награды в третий день Сурдлимпиады

Россияне завоевали три медали в третий день Сурдлимпийских игр в Токио.

Легкоатлет Денис Федоренков выиграл золото соревнований в прыжках в высоту, продемонстрировав результат 2,07 м. Ардашер Муминджанов одержал победу в десятиборье. Велогонщик Дмитрий Розанов был первым в критериуме.

Спортсмены из Росси и Белоруссии принимают участие в соревнованиях под эгидой Международного комитета спорта глухих (МКСГ). В японской столице выступят 36 россиян в индивидуальных соревнованиях по бадминтону, шоссейному велоспорту, маунтинбайку, вольной и греко-римской борьбе, гольфу, дзюдо, карате, теннису, легкой атлетике, плаванию, настольному теннису и тхэквондо. В общей сложности будут разыграны 212 комплектов наград в 21 виде спорта.

Соревнования для глухих спортсменов проводятся с заменой звуковых сигналов на визуальные. Главный критерий допуска атлета - потеря слуха не менее 55 децибел.

Соревнования завершатся 26 ноября.