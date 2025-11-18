Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 290 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 290 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 115 человек, в результате действий группировок "Запад" - более 220, "Южная" - свыше 70, "Центр" - более 455, на направлении "Восток" - свыше 350 и "Днепр" - до 80 военнослужащих.