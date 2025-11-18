Песков не удивлен, что Варшава обвинила Москву в причастности к диверсии

В Кремле не удивлены тем, что Польша первым делом обвинила Россию в причастности к диверсии на железной дороге. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

"Было бы совсем странно, если бы первым делом не обвинили Россию", - отметил он. "Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной и прямой войны. В Польше все пытаются бежать впереди паровоза европейского в этом плане, и русофобство там, безусловно, цветет пышным цветом", - указал представитель Кремля.

Утром 16 ноября в столичном Мазовецком воеводстве машинист поезда выявил повреждение железнодорожных путей, ведущих к погранпереходу "Дорохуск" на границе с Украиной. Движение было остановлено, никто не пострадал. 17 ноября польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что рельсы были повреждены в результате взрыва, назвав инцидент диверсией.

В качестве исполнителей двух актов диверсии на железной дороге в Польше были установлены двое граждан Украины. Об этом ранее во вторник заявил Туск, выступая в Сейме. По его словам, они якобы сотрудничали с российскими спецслужбами - один из подозреваемых уже проходил по делу об актах диверсии во Львове, другой проживал в Донбассе и "работал в прокуратуре". Премьер отметил, что оба мужчины покинули польскую территорию через КПП на границе с Белоруссией в Тересполе.