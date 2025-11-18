В приложение "Госуслуги" будет внедрен сервис для измерения скорости интернета. Об этом со ссылкой на источник в Минцифры РФ пишет газета "Известия"

Сообщается, сервис появится в декабре текущего года, он будет работать на базе отечественного программного обеспечения "Мегабитус", интегрированного в госпортал. По данным издания, с помощью нового сервиса пользователи смогут на смартфоне измерять скорость доступа в интернет и время задержки передачи данных (ping).

Как заявили в пресс-службе МТС, государство, граждане и бизнес заинтересованы в запуске отечественного сервиса. Кроме того, в МТС отметили важность того, чтобы отображаемые в нем данные были корректными и проверяемыми.