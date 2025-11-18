Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
"Известия": на "Госуслугах" станет доступен сервис по измерению скорости интернета
18 ноября 2025 / 17:59
"Известия": на "Госуслугах" станет доступен сервис по измерению скорости интернета
© Сергей Булкин/ ТАСС

В приложение "Госуслуги" будет внедрен сервис для измерения скорости интернета. Об этом со ссылкой на источник в Минцифры РФ пишет газета "Известия" 

Сообщается, сервис появится в декабре текущего года, он будет работать на базе отечественного программного обеспечения "Мегабитус", интегрированного в госпортал. По данным издания, с помощью нового сервиса пользователи смогут на смартфоне измерять скорость доступа в интернет и время задержки передачи данных (ping).

Как заявили в пресс-службе МТС, государство, граждане и бизнес заинтересованы в запуске отечественного сервиса. Кроме того, в МТС отметили важность того, чтобы отображаемые в нем данные были корректными и проверяемыми. 

