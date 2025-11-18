Путин обозначил повышение авторитета ШОС единой целью стран - членов организации

Повышение авторитета Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) - единая цель всех стран - участников объединения. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с руководителями советов министров стран ШОС в Кремле.

"У всех нас одна общая цель - повысить авторитет и влияние ШОС в качестве одного из крупнейших на Евразийском континенте, да и в мире в целом региональных объединений. И правительствам, разумеется, принадлежит особая роль в налаживании конкретной практической работы по расширению многопланового взаимодействия государств - членов организации", - отметил он.

Путин обратил внимание на успешное проведение 18 ноября очередного заседания Совета глав правительств государств - членов ШОС. "Вы наметили планы дальнейшей совместной деятельности, в том числе с учетом принятых на сентябрьском саммите ШОС в Китае Тяньцзиньской декларации и Стратегии развития организации до 2035 года", - указал он.

"В фокусе приоритетного внимания правительств неизменно остаются вопросы экономического взаимодействия, развития и диверсификации торговли и инвестиций. И слаженные усилия на этих направлениях имеют реальные результаты", - заключил российский лидер.