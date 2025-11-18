Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
18 ноября 2025 / 20:33
18 ноября 2025 / 18:33
18 ноября 2025 / 18:05
Экономика
Экономика
Глава Сбера прогнозирует переход экономики к человекоцентричности
18 ноября 2025 / 18:31
Глава Сбера прогнозирует переход экономики к человекоцентричности
© Михаил Синицын/ ТАСС

Глава Сбера Герман Греф прогнозирует постепенный переход экономики к человекоцентричной модели. Соответствующую точку зрения он изложил в ходе конференции Банка России "Фокус на клиента".

"Мы постепенно будем перемещаться в экономику, в центре которой будет человек. Этому будут способствовать технологии. Мы заранее увидели этот тренд и начинаем трансформировать собственную компанию", - указал глава Сбера.

По его словам, действующая стратегия Сбера на 2024-2026 годы является только подготовкой к трансформации. "Полагаю, в следующие три года в большей части возможна трансформация в человекоцентричную организацию. То есть в нашем случае требуется по меньшей мере шесть лет, может дольше", - сказал Греф.

Он отметил, что развитие технологий и изобилие товаров, услуг и информации повлечет за собой ужесточение конкуренции. "Клиент устал от "внимания", которое на него обращается. Это очень непросто", - сказал глава Сбера.

Вместе с тем он обратил внимание, что трансформация требует изменения технической составляющей, перестройки организации и пересмотра системы мотивации. "Еще неизвестно, что дольше придется трансформировать - технологии или корпоративную культуру", - добавил Греф. 

