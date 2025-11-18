Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Общество
ВЦИОМ: 56% граждан РФ хотели бы, чтобы их дети жили в этом же населенном пункте
18 ноября 2025 / 18:45
ВЦИОМ: 56% граждан РФ хотели бы, чтобы их дети жили в этом же населенном пункте
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, 56% россиян хотели бы, чтобы их дети, внуки жили в том же населенном пункте, где они находятся сейчас. Об этом сообщил директор по развитию консалтинга Аналитического центра ВЦИОМ Даниил Ермолаев в ходе экспертной дискуссии в ТАСС.

"Когда мы задаем вопросы касательно того, думают ли жители, что их дети, внуки захотят уехать, видим, что 56% хотят, чтоб их дети, внуки жили в том же населенном пункте, где они находятся сейчас. А 50% считают, что они точно хотят остаться", - отметил Ермолаев.

Вместе с тем, по мнению 35% респондентов, их земляки хотят уехать. "Надо работать со всем - это работа с ментальностью. Недостаточно просто решить проблему, если мы не перестроим это на уровне, что бабушка, дедушка, учителя, родители будут говорить в единой линии о необходимости переезда, то довольно сложно будет убедить молодых людей 17-18 лет остаться", - указал специалист.

