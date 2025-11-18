Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Политика
Политика
Путин попросил Ли Цяна передать Си Цзиньпину наилучшие пожелания
18 ноября 2025 / 18:58
Путин попросил Ли Цяна передать Си Цзиньпину наилучшие пожелания
© Кристина Кормилицына/POOL/TASS

Президент России Владимир Путин при общении в Кремле с премьером Госсовета КНР Ли Цяном попросил передать наилучшие пожелания китайскому лидеру Си Цзиньпину. Он отметил, что с теплотой вспоминает саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.

"С теплотой вспоминаю свое пребывание в этом замечательном, красивом и современном китайском городе Тяньцзине, обстоятельное общение с моим другом, председателем Си Цзиньпином, и потом в Пекине в ходе торжественных мероприятий, по случаю 80-й годовщины победы Китая над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Прошу вас передать самые наилучшие пожелания и большой привет председателю КНР", - указал глава российского государства.

Путин обратил внимание, что в этом году на уровне Совета глав правительств ШОС России удалось органично дополнить те усилия, которые предпринимал Китай для развития организации в рамках своего председательства в 2024-2025 годах. 

