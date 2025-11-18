Путин попросил Ли Цяна передать Си Цзиньпину наилучшие пожелания

Президент России Владимир Путин при общении в Кремле с премьером Госсовета КНР Ли Цяном попросил передать наилучшие пожелания китайскому лидеру Си Цзиньпину. Он отметил, что с теплотой вспоминает саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.

"С теплотой вспоминаю свое пребывание в этом замечательном, красивом и современном китайском городе Тяньцзине, обстоятельное общение с моим другом, председателем Си Цзиньпином, и потом в Пекине в ходе торжественных мероприятий, по случаю 80-й годовщины победы Китая над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Прошу вас передать самые наилучшие пожелания и большой привет председателю КНР", - указал глава российского государства.

Путин обратил внимание, что в этом году на уровне Совета глав правительств ШОС России удалось органично дополнить те усилия, которые предпринимал Китай для развития организации в рамках своего председательства в 2024-2025 годах.