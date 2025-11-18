Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
РЖД представили новый плацкартный вагон
18 ноября 2025 / 19:15
РЖД представили новый плацкартный вагон
© ТАСС

РЖД на форуме "Транспорт России" продемонстрировали новый плацкарт с более длинными и широкими полками в виде макета, сообщает ТАСС.

Так, в новой модели увеличится длина и ширина спальных мест: поперечные полки станут на 14 см длиннее и на 3 см шире, размеры боковых полок изменятся на 10 см и 4 см соответственно.

"Будущий плацкартный вагон в габарите Т станет шире и длиннее существующего плацкартного вагона. Вместе с тем вырастет длина пассажирского салона. За счет этого появится еще один отсек на 4 места и вместимость каждого вагона увеличится с 54 до 58 мест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что каждое спальное место будет оборудовано индивидуальными шторками, столиками для пассажиров верхних и нижних полок, светильниками и розетками USB и 220 В.

Кроме того, в новом вагоне будут две санитарные комнаты и душевая. "Вагоны новой модели будут курсировать на самых востребованных направлениях", - указали в РЖД.

