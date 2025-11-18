Онищенко рассказал, сколько людей каждый год умирают из-за курения

Ежегодно в России курение уносит жизни около 400 тыс. человек, из-за воздействия сигарет россияне теряют до 10 лет своей жизни. Об этом заявил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в Москве.

"Сигареты в России каждый год уносят порядка 400 тысяч жизней по "недожитию". Люди не доживают около 10 лет, умирают раньше, чем если бы они могли жить еще 10 лет. В этом числе затрагиваются и вопросы демографии, которая нас очень сегодня волнует, так как мы огромная страна", - отметил он.

Вместе с тем Онищенко подчеркнул, что вейпы вредят организму сильнее, чем обычные сигареты, в том числе из-за различных добавок и примесей.