Макрон устроил показуху с истребителями для Киева - политолог
18 ноября 2025 / 18:33
Политолог Багдасаров: американский план по Газе – меньшее из зол.
18 ноября 2025 / 18:05
Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
17 ноября 2025 / 21:03
Путин пообещал зеркально отменить визы для туристов из Китая
18 ноября 2025 / 19:44
Путин пообещал зеркально отменить визы для туристов из Китая
© Александр Щербак/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Кремле заявил, что Россия в ближайшее время предпримет зеркальный шаг по отмене виз для туристов из Китая.

"Дальнейшему наращиванию контактов между нашими народами, разумеется, будет способствовать и решение китайских друзей ввести безвизовый режим для россиян. Благодарны за этот жест доброй воли. С нашей стороны в самое ближайшее время вступят в силу зеркальные меры для посещающих Россию граждан КНР", - отметил российский лидер.

Он выразил уверенность в том, что это будет иметь "очень серьезные последствия в экономической, гуманитарной сфере". "Это будет, я думаю, хорошим, положительным взрывом в развитии наших отношений", - указал глава государства.

Безвизовый режим для граждан РФ, отправляющихся в Китай, начал действовать 15 сентября. 

