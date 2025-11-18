Кембриджский словарь назвал слово 2025 года

Словом 2025 года по версии Кембриджского словаря английского языка стало прилагательное "парасоциальный" (parasocial). Соответствующее сообщение размещено на сайте издания.

Уточняется, что слово "парасоциальный" означает наличие связи, которую чувствует человек с известной личностью, персонажем из книги или фильма, или ИИ. В пресс-релизе на сайте словаря приводятся такие способы употребления слова: "парасоциальные отношения" - контакт между артистом и его поклонником, и "парасоциальное горе" - чувство скорби из-за смерти известного человека.

Это слово было внесено в Кембриджский словарь в 2023 году. Речь идет о втором в истории словаря прилагательном, которое было выбрано словом года. В 2016 году им стало "параноидальный" (paranoid).