Общество
Кембриджский словарь назвал слово 2025 года
18 ноября 2025 / 19:59
© Christian Petersen/ Getty Images/ТАСС
Словом 2025 года по версии Кембриджского словаря английского языка стало прилагательное "парасоциальный" (parasocial). Соответствующее сообщение размещено на сайте издания.
Уточняется, что слово "парасоциальный" означает наличие связи, которую чувствует человек с известной личностью, персонажем из книги или фильма, или ИИ. В пресс-релизе на сайте словаря приводятся такие способы употребления слова: "парасоциальные отношения" - контакт между артистом и его поклонником, и "парасоциальное горе" - чувство скорби из-за смерти известного человека.
Это слово было внесено в Кембриджский словарь в 2023 году. Речь идет о втором в истории словаря прилагательном, которое было выбрано словом года. В 2016 году им стало "параноидальный" (paranoid).