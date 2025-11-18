Дед Мороз зажег первую в России новогоднюю ель

Дед Мороз зажег первые в этом году в России новогодние огни на ели, которая установлена в его вотчине под Великим Устюгом. Церемония состоялась в день рождения волшебника, сообщает ТАСС.

"Не хватает только света, который загорается в каждом доме, когда мы собираемся все вместе, когда дарим тепло друг другу. Вот и сегодня есть у меня одно заветное желание - пусть в сердце каждого из вас загорается огонек - такой маленький, но такой яркий. Давайте все вместе зажжем огонечки на моей сказочной елке - раз, два, три, елочка гори! Вы видите, как ярко горит наша елочка - это свет ваших сердец", - сказал Дед Мороз.

Елку в этот момент украсили разноцветные огни и фейерверк. "Просто с этого момента начинается череда новогодних праздников. Ставьте елки, украшайте, загадывайте желания, и они обязательно исполнятся. И все, что в моих волшебных силах, я постараюсь сделать", - отметил он.

"Дорогие мои друзья, внучата, малыши и взрослые. Желаю вам добрых свершений и новых мечтаний, а самое главное - верьте в чудо, верьте в сказку, в большие и маленькие чудеса, не важно. Самое главное, чтобы они были добрыми. Берегите своих родных и близких, ведь наши семьи - это самое большое наше богатство", - добавил волшебник.