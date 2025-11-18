Путин: Россия и Китай должны защитить торгово-экономические связи от внешних шоков

Торгово-экономическая кооперация между РФ и КНР должна быть надежно защищена от внешних вызовов. Об этом заявил президент России Владимир Путин при общении с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Кремле.

"В 2024 году мы смогли достичь максимальных показателей во взаимной торговле за всю историю двусторонних отношений. Будем продолжать развивать торговое взаимодействие в соответствии с утвержденными долгосрочными планами", - отметил глава государства. "Важно обеспечить надежную защищенность нашей торгово-экономической кооперации от негативного внешнего влияния", - указал он.

Путин убежден, что выводу российско-китайского партнерства на новый качественный уровень, укреплению его технологической основы будет способствовать реализация широкого перечня отраслевых совместных проектов в энергетике, промышленности, космосе, сельском хозяйстве. Безусловного внимания также требуют и вопросы квалифицированной подготовки кадров, добавил он.

"В этом плане весьма полезным будет проведение Годов образования России и Китая. В 2026-2027 годах мы это запланировали. Я думаю, это очень своевременное и хорошее мероприятие", - заключил российский президент.