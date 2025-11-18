Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
18 ноября 2025 / 23:35
КОТИРОВКИ
USD
18/11
81.1302
EUR
18/11
94.4179
Новости часа
На Украине арестовали бывшего вице-премьера Чернышова Трамп "немного удивлен" продолжением конфликта на Украине
Москва
18 ноября 2025 / 23:35
Котировки
USD
18/11
81.1302
0.0000
EUR
18/11
94.4179
0.0000
Макрон устроил показуху с истребителями для Киева - политолог
Макрон устроил показуху с истребителями для Киева - политолог
18 ноября 2025 / 18:33
Политолог Багдасаров: американский план по Газе – меньшее из зол.
Политолог Багдасаров: американский план по Газе – меньшее из зол.
18 ноября 2025 / 18:05
Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
17 ноября 2025 / 21:03
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Русский мир / Политика и религия
Экономика
Путин: Россия и Китай должны защитить торгово-экономические связи от внешних шоков
18 ноября 2025 / 20:38
Путин: Россия и Китай должны защитить торгово-экономические связи от внешних шоков
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Торгово-экономическая кооперация между РФ и КНР должна быть надежно защищена от внешних вызовов. Об этом заявил президент России Владимир Путин при общении с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Кремле.

"В 2024 году мы смогли достичь максимальных показателей во взаимной торговле за всю историю двусторонних отношений. Будем продолжать развивать торговое взаимодействие в соответствии с утвержденными долгосрочными планами", - отметил глава государства. "Важно обеспечить надежную защищенность нашей торгово-экономической кооперации от негативного внешнего влияния", - указал он.

Путин убежден, что выводу российско-китайского партнерства на новый качественный уровень, укреплению его технологической основы будет способствовать реализация широкого перечня отраслевых совместных проектов в энергетике, промышленности, космосе, сельском хозяйстве. Безусловного внимания также требуют и вопросы квалифицированной подготовки кадров, добавил он.

"В этом плане весьма полезным будет проведение Годов образования России и Китая. В 2026-2027 годах мы это запланировали. Я думаю, это очень своевременное и хорошее мероприятие", - заключил российский президент. 

Макрон устроил показуху с истребителями для Киева - политолог
Макрон устроил показуху с истребителями для Киева - политолог
Политолог Багдасаров: американский план по Газе – меньшее из зол.
Политолог Багдасаров: американский план по Газе – меньшее из зол.
Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
21:51
На Украине арестовали бывшего вице-премьера Чернышова
21:28
Трамп "немного удивлен" продолжением конфликта на Украине
20:59
Глава МОК призвала не смешивать спорт и политику
20:38
Путин: Россия и Китай должны защитить торгово-экономические связи от внешних шоков
20:19
Дед Мороз зажег первую в России новогоднюю ель
19:59
Кембриджский словарь назвал слово 2025 года
19:44
Путин пообещал зеркально отменить визы для туристов из Китая
19:30
Онищенко рассказал, сколько людей каждый год умирают из-за курения
19:15
РЖД представили новый плацкартный вагон
18:58
Путин попросил Ли Цяна передать Си Цзиньпину наилучшие пожелания
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения