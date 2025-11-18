Глава МОК призвала не смешивать спорт и политику

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри призвала правительства стран воздержаться от политизации спорта, а организаторов соревнований обеспечить в них участие всех спортсменов. Ее слова приводит пресс-служба организации.

"Спорт должен оставаться маяком надежды - местом, где люди могут объединяться для мирного соперничества. В этом суть олимпизма: каждый спортсмен, команда и официальное лицо, имеющие право участвовать, должны иметь возможность делать это без дискриминации или политического вмешательства", - заявила Ковентри.

"Принимающие соревнования страны и организаторы должны гарантировать доступ для всех и уважать универсальность и независимость спорта. Если бы вы решили наложить на меня санкции, когда моя страна переживала не лучшие времена, я бы не попала на Олимпиаду, не завоевала свои медали. Мой путь был бы совсем другим, спорт изменил мою жизнь. И я так благодарна за это, и я буду ежедневно бороться, чтобы у спортсменов со всех уголков нашей планеты были равные возможности", - указала она.