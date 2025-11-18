Президент США Дональд Трамп удивлен тем, что на сегодняшний день не удалось достичь мира на Украине.

"Я в действительности добился прекращения восьми войн. Мне остается еще одна", - сказал он при общении с журналистами в начале переговоров с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в Белом доме. "Это занимает больше времени, чем я предполагал", - отметил американский лидер.

Москва не раз заявляла о готовности к продолжению переговоров с Киевом. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров об этом сообщил в начале сентября. По его словам, для России остается приоритетом урегулирование кризиса на Украине мирными средствами.