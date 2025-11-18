Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
18 ноября 2025 / 23:36
Макрон устроил показуху с истребителями для Киева - политолог
Политолог Багдасаров: американский план по Газе – меньшее из зол.
Угрозы Трампа поддержать гигантские санкции против КНР и Индии – признак бессилия США
Политика
На Украине арестовали бывшего вице-премьера Чернышова
18 ноября 2025 / 21:51
На Украине арестовали бывшего вице-премьера Чернышова
© Sean Gallup/ Getty Images/ТАСС

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Украины Алексею Чернышову, в виде заключения под стражу сроком на два месяца с возможностью внесения залога. Трансляция велась в YouTube-канале ВАКС.

Чернышов был арестован до 16 января включительно. Размер залога составляет $1,2 млн. "Применить меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней", - огласил решение судья. 

Некоторое время назад Чернышову, который приходится другом и кумом Владимиру Зеленскому, были предъявлены обвинения как участнику коррупционной схемы бизнесмена Тимура Миндича. 

