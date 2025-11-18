На Украине арестовали бывшего вице-премьера Чернышова

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Украины Алексею Чернышову, в виде заключения под стражу сроком на два месяца с возможностью внесения залога. Трансляция велась в YouTube-канале ВАКС.

Чернышов был арестован до 16 января включительно. Размер залога составляет $1,2 млн. "Применить меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней", - огласил решение судья.

Некоторое время назад Чернышову, который приходится другом и кумом Владимиру Зеленскому, были предъявлены обвинения как участнику коррупционной схемы бизнесмена Тимура Миндича.