Собянин в прямом эфире ответит на вопросы жителей столицы 3 декабря

Мэр Москвы Сергей Собянин 3 декабря ответит на вопросы жителей столицы в прямом эфире телеканалов "ТВ центр" и "Москва 24". Соответствующее сообщение размещено на официальном портале градоначальника.

"3 декабря в 18:00 Сергей Собянин проведет прямой эфир по актуальным вопросам развития города", - следует из сообщения.

Как отмечается, задать вопрос Собянину можно с помощью специальной формы на портале мэра. Для этого нужно указать имя, адрес электронной почты и выбрать интересующую тему.