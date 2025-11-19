Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
19 ноября 2025 / 13:20
18 ноября 2025 / 18:33
18 ноября 2025 / 18:05
17 ноября 2025 / 21:03
Собянин в прямом эфире ответит на вопросы жителей столицы 3 декабря
19 ноября 2025 / 10:18
Собянин в прямом эфире ответит на вопросы жителей столицы 3 декабря
© Владимир Гердо/ ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин 3 декабря ответит на вопросы жителей столицы в прямом эфире телеканалов "ТВ центр" и "Москва 24". Соответствующее сообщение размещено на официальном портале градоначальника.

"3 декабря в 18:00 Сергей Собянин проведет прямой эфир по актуальным вопросам развития города", - следует из сообщения.

Как отмечается, задать вопрос Собянину можно с помощью специальной формы на портале мэра. Для этого нужно указать имя, адрес электронной почты и выбрать интересующую тему.

