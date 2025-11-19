Происходящая на Украине трагедия является общей, любому знакомому с историей человеку очевидно историческое единство русских и украинцев. Соответствующую точку зрения изложил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в публикации для "Комсомольской правды".

По его словам, "разворачивающаяся на наших глазах трагедия" украинцев является "трагедией для всех нас". Мединский отметил, что "информационный морок" внутри Украины все больше "набирает силу". "Казалось бы", любому человеку, "знакомому с историей на уровне начальной школы", очевидно, что "русские и украинцы исторически" являются "одним народом", указал он.

Помощник президента РФ подчеркнул, что сегодня усилиями украинского руководства говорить о единстве затруднительно. Теперь "маски сброшены", и относительно Украины "мы живем сегодня в совсем другой реальности", ее следует признать. "Мы недооценили эффективность поистине геббельсовского накала украинской пропаганды", - добавил он.