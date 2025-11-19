В Испании анонсировали новый пакет военной помощи Украине на €615 млн

Правительство Испании намерено привлечь новый пакет военной помощи Украине на сумму в €615 млн. Такое заявление сделал премьер-министр королевства Педро Санчес по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Мадриде 18 ноября.

"Испания планирует мобилизовать новый пакет военной поддержки для Украины на €615 млн", - сказал он в ходе пресс-конференции. "В этот пакет, прежде всего, будет включена поставка нового оборонного оборудования стоимостью около €300 млн", - отметил глава испанского правительства. Он также пообещал порядка €200 млн на восстановление Украины.

Некоторое время назад глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес заявлял, что Мадрид рассчитывает достичь в 2025 году показателя в €1 млрд, выделенных Киеву на помощь с военным оборудованием.