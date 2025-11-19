Рябков отметил неопределенность Вашингтона по предложению Москвы по ДСНВ

США пока не могут сказать что-то определенное относительно предложений РФ по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью, размещенном на сайте ПИР-центра.

По его словам президент США Дональд Трамп, после того как назвал предложение российского лидера Владимира Путина по количественным ограничениям по истечении срока действия ДСНВ хорошей идеей, отметил, что также считает хорошей идеей и денуклеаризацию.

"Но речь не идет о денуклеаризации. Дальше этого пока, в общем, дело не сдвигается. На мой взгляд, несмотря на эти в целом позитивные сигналы, пока еще рано говорить о том, какова может быть позиция Вашингтона в целом применительно к этому предложению. Я думаю, что те специалисты в Вашингтоне, наверное, еще не подошли к стадии, когда можно что-то более определенное сказать по этому поводу", - указал Рябков.

Он подчеркнул, что со стороны Москвы по этому вопросу расставлены достаточно внятные "дорожные знаки для дальнейшего движения". Замглавы МИД также обратил внимание, что для него является очевидным, что диспозиция, заданная инициативой президента, является приглашением другой стороны к проявлению ответственности.

Путин заявил 22 сентября, что РФ по истечении в будущем феврале срока действия ДСНВ готова на протяжении еще одного года продолжать придерживаться количественных ограничений в рамках документа. Вместе с тем он уточнил, что данная мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.