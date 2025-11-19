Зеленский прилетел в Турцию

Песков: РФ и США не обсуждают новаций в украинском урегулировании
19 ноября 2025 / 13:52
© Ukrainian Presidential Press Office via AP/ТАСС
Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где у него состоится встреча со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом информировало украинское издание "Зеркало недели".
На фотографиях прибытия присутствует секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который на прошлой неделе также проводил переговоры в Турции, однако, по данным СМИ, потом выехал в США. При этом на фотографиях нет главы офиса Зеленского Андрея Ермака. И Умеров, и Ермак упоминались в украинских СМИ в качестве фигурантов коррупционного скандала вокруг записей бизнесмена Тимура Миндича.
Ранее сообщалось, что Ермак может быть отправлен в отставку 20 ноября. Умеров находится за границей с начала коррупционного скандала 10 ноября.