19 ноября 2025 / 14:52
Песков: РФ и США не обсуждают новаций в украинском урегулировании Дарчиев: США не хотят обсуждать возобновление авиасообщения с РФ
19 ноября 2025 / 13:52
18 ноября 2025 / 18:33
18 ноября 2025 / 18:05
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
/ Дальнее зарубежье / Политика / Украина сегодня / Переговоры по Украине

Политика
Политика
Зеленский прилетел в Турцию
19 ноября 2025 / 11:41
Зеленский прилетел в Турцию
© Ukrainian Presidential Press Office via AP/ТАСС

Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где у него состоится встреча со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом информировало украинское издание "Зеркало недели".

На фотографиях прибытия присутствует секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который на прошлой неделе также проводил переговоры в Турции, однако, по данным СМИ, потом выехал в США. При этом на фотографиях нет главы офиса Зеленского Андрея Ермака. И Умеров, и Ермак упоминались в украинских СМИ в качестве фигурантов коррупционного скандала вокруг записей бизнесмена Тимура Миндича.

Ранее сообщалось, что Ермак может быть отправлен в отставку 20 ноября. Умеров находится за границей с начала коррупционного скандала 10 ноября.

