Зеленский прилетел в Турцию

Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где у него состоится встреча со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом информировало украинское издание "Зеркало недели".

На фотографиях прибытия присутствует секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который на прошлой неделе также проводил переговоры в Турции, однако, по данным СМИ, потом выехал в США. При этом на фотографиях нет главы офиса Зеленского Андрея Ермака. И Умеров, и Ермак упоминались в украинских СМИ в качестве фигурантов коррупционного скандала вокруг записей бизнесмена Тимура Миндича.

Ранее сообщалось, что Ермак может быть отправлен в отставку 20 ноября. Умеров находится за границей с начала коррупционного скандала 10 ноября.