Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
19 ноября 2025 / 14:52
КОТИРОВКИ
USD
19/11
81.0547
EUR
19/11
93.9295
Новости часа
Песков: РФ и США не обсуждают новаций в украинском урегулировании Российские ВС атаковали объекты ВПК и энергетики в западных областях Украины
Москва
19 ноября 2025 / 14:52
Котировки
USD
19/11
81.0547
0.0000
EUR
19/11
93.9295
0.0000
Песков: РФ и США не обсуждают новаций в украинском урегулировании
Песков: РФ и США не обсуждают новаций в украинском урегулировании
19 ноября 2025 / 13:52
Макрон устроил показуху с истребителями для Киева - политолог
Макрон устроил показуху с истребителями для Киева - политолог
18 ноября 2025 / 18:33
Политолог Багдасаров: американский план по Газе – меньшее из зол
Политолог Багдасаров: американский план по Газе – меньшее из зол
18 ноября 2025 / 18:05
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика
Индекс РТС на открытии торгов Мосбиржи впервые с 11 ноября превысил 1 000 пунктов
19 ноября 2025 / 11:57
Индекс РТС на открытии торгов Мосбиржи впервые с 11 ноября превысил 1 000 пунктов
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 19 ноября отметился ростом ключевых индексов. Индекс РТС поднимался выше 1 000 пунктов впервые с 11 ноября текущего года. Курс юаня к рублю опускается.

По состоянию на 10:00 мск, индекс РТС торговался на уровне 1 001,19 пункта (+0,51%), индекс Московской биржи демонстрировал рост на 0,51%, до 2 576,05 пункта. Курс юаня к рублю снизился на 1,55 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,364 руб.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 568,4 (+0,21%), индекс РТС составлял 998,22 пункта (+0,21%). Вместе с тем курс юаня снижался до 11,359 руб. (-2,05 коп.).

Песков: РФ и США не обсуждают новаций в украинском урегулировании
Песков: РФ и США не обсуждают новаций в украинском урегулировании
Макрон устроил показуху с истребителями для Киева - политолог
Макрон устроил показуху с истребителями для Киева - политолог
Политолог Багдасаров: американский план по Газе – меньшее из зол
Политолог Багдасаров: американский план по Газе – меньшее из зол
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
13:15
Российские ВС атаковали объекты ВПК и энергетики в западных областях Украины
12:59
Дарчиев: США не хотят обсуждать возобновление авиасообщения с РФ
12:43
Поезд Деда Мороза начал новогоднее путешествие из Владивостока
12:31
МИД КНР: Япония не имеет права стать членом СБ ООН
12:17
Польша решила закрыть последнее в стране генконсульство России
11:57
Индекс РТС на открытии торгов Мосбиржи впервые с 11 ноября превысил 1 000 пунктов
11:41
Зеленский прилетел в Турцию
11:20
Рябков отметил неопределенность Вашингтона по предложению Москвы по ДСНВ
10:59
В Испании анонсировали новый пакет военной помощи Украине на €615 млн
10:40
Мединский: происходящее на Украине - общая трагедия
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения