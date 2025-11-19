Индекс РТС на открытии торгов Мосбиржи впервые с 11 ноября превысил 1 000 пунктов

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 19 ноября отметился ростом ключевых индексов. Индекс РТС поднимался выше 1 000 пунктов впервые с 11 ноября текущего года. Курс юаня к рублю опускается.

По состоянию на 10:00 мск, индекс РТС торговался на уровне 1 001,19 пункта (+0,51%), индекс Московской биржи демонстрировал рост на 0,51%, до 2 576,05 пункта. Курс юаня к рублю снизился на 1,55 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,364 руб.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 568,4 (+0,21%), индекс РТС составлял 998,22 пункта (+0,21%). Вместе с тем курс юаня снижался до 11,359 руб. (-2,05 коп.).