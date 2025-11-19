Песков: РФ и США не обсуждают новаций в украинском урегулировании

Москва и Вашингтон не прорабатывают никаких новаций в вопросе украинского урегулирования по сравнению с достигнутыми президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренностями на Аляске. Таким образом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на брифинге на просьбу ТАСС прокомментировать западные публикации на эту тему.

Портал Axios сообщил о неких секретных "консультациях" России и США по плану украинского урегулирования, который издание характеризует как новый.

"Пока в данном случае никаких новаций нет, о которых можно было бы вам сообщить", - указал Песков. "Были обсуждения [украинского урегулирования президентами] в Анкоридже, и в дополнение к тому, что обсуждалось в Анкоридже, никаких новаций нет", - добавил он.