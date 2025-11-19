Польша решила закрыть последнее в стране генконсульство России

Глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о своем решении закрыть последнее функционирующее в стране на сегодняшний день генконсульство России в Гданьске, передает телеканал TVP Info.

"Я принял решение отозвать разрешение на работу российского генконсульства в Гданьске", - сказал он, выступая в Сейме (нижняя палата польского парламента). Министр отметил, что российскую сторону проинформируют об этом решении в ближайшие часы вербальной нотой.

Вместе с тем, по его словам, что Варшава не намерена разрывать с Москвой дипломатические отношения.

В октябре 2024 года и в мае 2025 года Сикорский закрыл генконсульства РФ в Познани и Кракове, ссылаясь на обвинения в организации Москвой на польской территории актов диверсии. В качестве ответа на эти решения МИД РФ закрыл генконсульства Польши в Санкт-Петербурге и Калининграде. Сейчас у Польши остается одно работающее на территории РФ генконсульство в Иркутске, а также посольство в Москве с консульским отделом. У России работает посольство в Варшаве.