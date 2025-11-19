Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Западные союзники киевского режима призывают его главу усилить мобилизацию на Украине. Об этом сам Зеленский сообщил в очередном интервью западным СМИ. По его словам, он каждый месяц отправляет на фронт примерно 30 тысяч солдат. Однако европейские партнеры и собственные военачальники недовольны этим и требуют увеличить мобилизационные темпы.

«Это крайне непростой вопрос. Стране нужны люди, которые работают, создают экономику, платят налоги. Именно за счёт этих средств мы обеспечиваем армию», - заявил украинский диктатор, добавив, что выполнить просьбу очень нелегко и придется найти решение, которое бы сохранило баланс между военными и общегосударственными нуждами.

Признание Зеленского случилось практически одновременно со словами немецкого канцлера Фридриха Мерца о том, что молодые украинские граждане вместо выезда в Германии должны нести службу в своей стране. Как сообщило издание Die Welt, Мерц на конгрессе в Берлине рассказал о своей просьбе в ходе телефонного разговора с Зеленским «побеспокоиться об этом». Мерц сообщил, что молодые мужчины «нужны на Украине» и подтвердил планы своего кабинета лишить некоторые группы украинских беженцев социальных пособий.

Давление то Европы, то США, то всех вместе на киевский режим с целью ужесточения мобилизация и усиления борьбы с уклонистами прорывается в публичную сферу достаточно регулярно. Например, в апреле 2024-го издание The New York Times сообщило, что американские официальные лица не только своих законодателей принуждали в конгрессе увеличить военную помощь Украине, но и саму Украину – решить проблемы с призывом. Тогда же помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен в ходе своей поездки в Киев заявил, что мобилизационные усилия Зеленского одинаково важны для стабилизации на поле боя и наращивания поставок вооружений: «Украина должна убедиться, что у нее есть люди, необходимые для борьбы».

Через полгода, уже после выборов США, советника президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью PBS недвусмысленно дал понять, что темпы пополнения рядов ВСУ уходящую администрацию не устраивают: «Речь идет о живой силе, и Украине, на наш взгляд, нужно сделать больше для укрепления своих позиций с точки зрения количества военных на передовой». Reuters со ссылкой на источник в администрации Байдена указал, что добиться улучшения можно при снижении мобилизационный возраст с 25 до 18 лет: «Сейчас нужны люди. Русские действительно добиваются устойчивого прогресса на востоке, и они начинают оттеснять украинские позиции под Курском. Мобилизация и увеличение численности бойцов могли бы существенно изменить ситуацию, если мы смотрим на поле боя сегодня». А весной этого года о европейском прессинге на мобилизационную тему писали ведущие украинские Telegram-каналы.

Периодически активизируются разговоры и о возвращении на Украину находящихся в Европе «ухилянтов». То министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявит, что такая возможность обсуждается правительством его страны, добавив, что эту тему нужно проработать на общеевропейском уровне. То его эстонский коллега Ханно Певкур расскажет о переговорах с Украиной, и вновь с оговоркой, что ставка делается на «добровольное возвращение».

В целом европейские страны не делают резких шагов в направлении насильственной реэмиграции – и по причине процедурных сложностей, и потому, что украинцы это дешевая рабочая сила (правда, весьма проблемная в плане поведения и создающая социальную нагрузку на бюджет, сопоставимую с выгодой). Но европейские чиновники дают понять, что истинное место большинства «ухилянтов» - во фронтовых блиндажах. Об этом говорили, например, глава МИД Чехии Липовский и глава Баварии Маркус Зедер.

Принуждая Зеленского и Ко к количественному и качественному усилению мобилизации, западные политики не скрывают, что рассматривают происходящее как выгодное для себя дело. Вот несколько высказываний. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен: «Помощь Украине — очень дешевый способ убедиться, что Россия с этим режимом не представляет угрозы для альянса НАТО». Польский экс-президент Анджей Дуда: «Сейчас российский империализм можно остановить дёшево, потому что американские солдаты не гибнут [а гибнут украинские]. Но если мы не остановим российскую агрессию сейчас, то придётся заплатить очень высокую цену». Кая Каллас: «Продолжение поддержки Киева выгодно для Европейского союза, по сравнению с ценой победы России это сущая мелочь». CNN: «Украина превратилась в полигон для испытаний западного оружия и в инновационную лабораторию на поле боя».

Порой складывается вот какое ощущение. Для европейцев Украина безусловно важна и ценна как если не бездонный, то очень объемный источник людских ресурсов для противоборства с Россией. Но одновременно они опасаются, что рано или поздно, с победой России, остатки этих ресурсов, как и украинской промышленности и разнообразных уже природных ресурсов, окажутся в наших руках. И десятки тысяч насильно мобилизованных «ухилянтов», а может, и бывших идейных сторонников «проекта Украина», встанут в одном ряду с русскими против бывших «благодетелей». Поэтому сжигание славян и по, сути, двух ветвей некогда единого русского народа имеет двойную циничную цель.

Сейчас, на фоне крайнего военного ожесточения и бесчисленных кровавых преступлений киевского режима и ВСУ, перспектива боевого братства русских и пусть даже ничем криминальным не запятнавших себя украинских солдат выглядит крайне туманной. Но ее не только держат в уме на Западе, но порой озвучивают и на самой Украине. Летом-2022 тогда еще занимавший официальный пост А.Арестович (включен в России в список экстремистов и террористов) стращал Запад: «В случае победы России к российской полуторамиллионной армии присоединится 500 тысяч украинских военных, а такие силы ни США, ни Европа с их потешными войсками" остановить не смогут.

Все видели, как мы можем воевать. И все это тогда поедет в Европу. И где тогда потешные европейские войска смогут остановить союз России и Украины, если таковой случится, да плюс ещё Беларусь?».

Об этом же говорил бывший руководитель «Укрспецэкспорта», офицер разведки и Герой Украины Сергей Бондарчук: «Запад тоже делает определённые выводы. Сейчас говорят о противостоянии России и Украины: «вторая армия мира», «первая армия Европы», и так далее. А представьте себе, если бы этот потенциал был объединён. Как в своё время говорили, что надо отдать Украину в зону России, пускай Россия там контролирует. И Россия использовала бы Украину, и какие вызовы встали бы перед миром. Я хотел бы посмотреть на ту европейскую армию, которая могла бы такому противостоять».

Напомним, что тот же Арестович еще двадцать лет назад был соратником Александра Дугина по евразийскому движению. Один из лидеров украинского национализма Андрей Билецкий (признан в России террористом) пятнадцать лет назад выступал за конфедерацию с Россией. Один из самых известных персонажей «сидения на Азовстали», «Волына» (майор Сергей Волынский), десять лет назад в соцсетях цитировал Толстого и Столыпина, поздравлял подписчиков с 9 мая и с 23 февраля. Запад сделает все, чтобы миллионы менее известных украинцев никогда не совершили новую эволюцию в обратную сторону, к России. Оптимальный путь – убить их о Россию же, заодно с еще тысячами русских людей.