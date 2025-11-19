МИД КНР: Япония не имеет права стать членом СБ ООН

Япония не осознала свои преступления, совершенные в годы Второй мировой войны, и не имеет права стать членом Совета Безопасности ООН. Уверенность в этом выразила представитель МИД Китая Мао Нин на брифинге для журналистов.

"Япония все еще не осознала должным образом свои военные преступления во время Второй мировой войны. Такая страна не может нести ответственность за поддержание международного мира и безопасности и не имеет права быть членом Совета Безопасности ООН", - отметила она.

По словам дипломата, премьер-министр Японии Сакаэ Такаити своими заявлениями в отношении Тайваня "грубо вмешалась во внутренние дела Китая" и бросила вызов "послевоенному международному порядку". Она напомнила, что Япония "развязала агрессивную войну и принесла огромные страдания народам Азии и всего мира".

Обострение отношений между Токио и Пекином началось после того, как Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Японию воспользоваться "правом на коллективную самооборону".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, сохраняя флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, это один из регионов КНР.