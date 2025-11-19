Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Поезд Деда Мороза начал новогоднее путешествие из Владивостока
19 ноября 2025 / 12:43
Поезд Деда Мороза начал новогоднее путешествие из Владивостока
© Валентин Егоршин/ ТАСС

Поезд Деда Мороза начал свое новогоднее путешествие по стране из Владивостока, по пути он сделает остановки в 70 российских городах, сообщает ТАСС.

Как отмечается, Владивосток стал первым городом России, куда прибыл поезд. У железнодорожного вокзала дальневосточной столицы подготовлена концертная программа.

Дед Мороз при этом заявил: "Новый год - это волшебный аппарат, и как главный волшебник нашей страны поведаю я одну очень важную тайну: сказку былью делаем мы сами. Чудеса случаются, когда мы дарим другим любовь, тепло и заботу. Вот вам мой наказ. Творите добрые дела, мои маленькие волшебники с большим сердцем. Я точно знаю, что вы меня не подведете".

Ожидается, что с 19 ноября поезд Деда Мороза преодолеет свыше 20 тыс. км. Новый год его команда встретит в Иванове, а Рождество - в Санкт-Петербурге. В Москве поезд в этом сезоне сделает остановку 2 и 3 января.

"Поезд Деда Мороза" - это совместный проект правительства Вологодской области и РЖД. Впервые он стартовал 5 декабря 2021 года. 

