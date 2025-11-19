ФРГ: правящая коалиция в шаге от развала

Павел Александров, международный обозреватель

В Германии во весь рост встала угроза развала правительственной коалиции ХДС/ХСС с СДПГ. Для политического бомонда ФРГ такая ситуация крайне неприятна, но большой неожиданностью она отнюдь не стала. Еще в самом начале правления канцлера Фридриха Мерца (ХДС) звучали прогнозы, например, ведущих политиков оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), что кабинет Мерца, как это случилось с его предшественником Олафом Шольцем (СДПГ), не сможет отработать положенный срок, а развалится из-за неизбежной междоусобицы внутри самой коалиции.

В последние дни несколько крупнотиражных СМИ ФРГ (например, Bild и Frankfurter Allgemeine Zeitung) со ссылкой на «информированные источники» сообщили, что в ХДС и ХСС уже началась проработка вариантов разрыва правящей коалиции с социал-демократами и перехода к опции «правительства меньшинства». Косвенным подтверждением того, что это не слухи, а вполне реальная ситуация, являются активные заявления лидеров обеих партий – Фридриха Мерца и Маркуса Зёдера (например, в ходе экономического форума Sueddeutsche Zeitung), которые, опровергая подобные планы, тут же приводят аргументы абсолютной нецелесообразности перехода в ФРГ к модели «правительства меньшинства».

На грань развала правящую коалицию поставили споры по поводу подготовленного правительством ФРГ проекта пенсионной реформы. При этом главными зачинщиками разгоревшегося скандала стала группа из 18-ти молодых депутатов – членов Бундестага от ХДС, которые заявили, что не поддержат данный проект в ходе назначенного на середину декабря голосования в парламенте страны. Их основным аргументом является то, что предлагаемая реформа предполагает на период после 2031 года дополнительную налоговую нагрузку более чем в 115 млрд евро, которая тяжким грузом ляжет именно на молодое поколение немцев.

В этой ситуации СДПГ потребовала от партнеров по коалиции соблюдения достигнутых в правительстве договоренностей и, несмотря на протесты молодежного крыла фракции ХДС/ХСС, проголосовать в Бундестаге за намеченный пакет пенсионной реформы. Так, эксперт по вопросам социальной защиты во фракции СДПГ Анника Клозе заявила, что «наличие у молодых депутатов собственных политических представлений вполне законно, но от депутатов правящей коалиции следует ожидать, что они вспомнят о своей ответственности и поступят в соответствии с уже согласованными компромиссами». В свою очередь, министр экономики ФРГ Катерина Райхе (ХДС) и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (ХСС) заявили, что «аргументы молодых членов фракции необходимо учесть и обсудить».

В этой связи зазвучали предложения отложить голосование и принятие новых положений пенсионного законодательства, что лишь подтверждает неспособность канцлера Мерца обеспечить единство в рядах правящей коалиции и подогревает далекоидущие размышления местных политологов по поводу возникновения в ФРГ правительства меньшинства. И тут на первый план выходят опасения немецких политических элит, что резко возрастет роль, влияние и авторитет ненавистной им партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая уже является ведущей оппозиционной силой в Бундестаге.

По мнению политолога профессора Вольфганга Шрёдера, с одной стороны, если блок ХДС/ХСС разорвет коалицию с социал-демократами, то сможет единолично продвигать в Бундестаге свои законопроекты, но, с другой стороны, без согласования с другими партиями у него мало что получится. В первую очередь, речь идет об АдГ, ведь без ее поддержки в парламенте ни сокращения социальных льгот и расходов на экологию, ни ужесточения миграционного законодательства в противовес позиции СДПГ и «зеленых» ХДС не добьется, считает профессор.

При этом политолог указывает на то, что зависимость ХДС от поддержки АдГ приведет к «колоссальной нормализации АдГ». Понятие «нормализация» здесь следует понимать в том смысле, что наступит конец годам безудержного очернения АдГ властями ФРГ, которые всячески обвиняли эту партию в экстремизме и радикализме, называя ее «врагом демократии и нерукопожатной». Кроме того, неизбежное сближение с АдГ грозит ХДС не только потерей большого числа своих сторонников-избирателей на будущих выборах, но и возможно массовым оттоком из нее разочарованных членов партии.

Все эти риски очевидны, естественно, не только наблюдателям, но и действующим политикам. По мнению депутата Бундестага от ХДС Кнута Абрахама, «нынешняя дискуссия чревата максимальным ущербом для коалиционного правительства, ведь никакой необходимости в правительстве меньшинства не существует. Весь этот раздрай ведет лишь к росту роли АдГ, которая может превратиться в силу, обеспечивающую большинство при принятии решений в парламенте». «Поэтому эту дискуссию следует немедленно прекратить», требует политик. Однако удастся ли это сделать лидерам ХДС, ХСС и СДПГ, большой вопрос.