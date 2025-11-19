Дарчиев: США не хотят обсуждать возобновление авиасообщения с РФ

Песков: РФ и США не обсуждают новаций в украинском урегулировании
19 ноября 2025 / 13:52
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
США отказываются обсуждать возобновление прямого авиасообщения с РФ. Об этом рассказал посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев в интервью "Коммерсанту".
"В Госдепартаменте категорически отказываются вести разговор о возвращении шести де-факто конфискованных объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих России на праве частной собственности. Американские спецслужбы, взявшие их под охрану, незаконно не допускают туда посла РФ и наших дипломатов", - указал он.
Вместе с тем Дарчиев отметил, что "аналогичным образом, увязывая начало любого серьезного разговора с устраивающим США урегулированием на Украине, американская сторона реагирует на предложение о возобновлении прямого авиасообщения, прерванного Вашингтоном после начала СВО".