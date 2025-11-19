Российские ВС атаковали объекты ВПК и энергетики в западных областях Украины

Российские войска в качестве ответа на террористические атаки Киева по гражданским объектам ударили по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) в западных областях Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории РФ в среду утром Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", ударными беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики, обеспечивавшим их работу, а также складам беспилотников дальнего действия в западных областях Украины. Цели удара достигнуты, все заданные объекты поражены", - говорится в сообщении.