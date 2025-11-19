Парламент Румынии одобрил повышение налогов

Парламент Румынии одобрил в экстренном порядке повышение налогов, в том числе на имущество граждан и посылки из-за пределов Евросоюза, которое вступит в силу в 2026 году. Об этом информировал портал profit.ro.

Сообщается, что будет установлен специальный налог в размере 0,9% от стоимости дорогостоящего жилья и автомобиля. Он будет применяться при стоимости недвижимости от €500 тыс. и от €75 тыс. для автомобилей. Налог на машины не класса люкс вырастет и будет привязан к загрязнению окружающей среды.

Кроме того, закон подразумевает увеличение налога на операции с криптовалютой с 10% до 16%. Вместе с тем штраф за незадекларированное трудоустройство сотрудников в компании вырос до 1 млн румынских леев (около €196 тыс.).

По данным портала, вводятся налоги на посылки из-за пределов ЕС. Посылки стоимостью менее €150 будут облагаться налогом в размере 25 леев (порядка €5). Прибыль от коммерческой деятельности сервисов бронирования Airbnb и Booking.com будет облагаться фиксированным налогом в 30%.