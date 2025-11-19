Первым делом - самолеты

Нина Тихонова, международный обозреватель

Наследный принц и фактический правитель Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд посетил США, где провел переговоры с президентом Дональдом Трампом. Этот визит стал первым за семь лет. Сам американский лидер побывал в королевстве в мае в рамках своего первого зарубежного турне после возвращения в Белый дом. Тогда он привез обратно в Вашингтон оружейные контракты на 142 млрд долл. А Эр-Рияд обязался инвестировать в американскую экономику 600 млрд долл. В ходе нынешних переговоров Мухаммед бен Сальман обещал увеличить эту сумму до одного трлн долл.

Своего рода прорывом этого визита стало согласие Дональда Трампа продать Саудовской Аравии истребители F-35. Отдельные арабские монархии Персидского залива уже давно присматриваются к этим самолетам и готовы их купить. Еще в 2020 году США были готовы поставить такие боевые машины ОАЭ. Однако тогда к ситуации подключился Израиль, которому пришлось задействовать значительные лоббистские возможности, чтобы Вашингтон сдал в этом вопросе назад. Особой остроты ситуации добавлял тот факт, что Абу-Даби и Тель-Авив только-только наладили отношения в рамках так называемых соглашений Авраама. Но, видимо, градус взаимного недоверия оставался на достаточно высоком уровне, чтобы израильтяне могли закрыть глаза на поставки F-35 Эмиратам.

Между тем не секрет, что США поставляют арабским странам огромное количество оружия и военной техники на астрономические суммы. Но у этих поставок всегда есть главное условие: баланс сил в регионе должен быть в пользу Израиля. И теперь, как полагают в Тель-Авиве, этот принцип может быть нарушен. По сообщениям израильских СМИ, военно-воздушные силы страны в официальном докладе, представленном политическому руководству, отметили, что сделка по продаже Саудовской Аравии самолетов F-35 может привести к размытию израильского превосходства в воздухе. При этом с Эр-Риядом, в отличие от ОАЭ, у Тель-Авива нет дипломатических отношений. А саудовцы точно не забудут, как израильтяне несколько месяцев назад совершили беспрецедентный шаг и нанесли удар по соседнему Катару в попытке устранить лидеров ХАМАС.

Что касается Дональда Трампа, то неясным остаются его мотивы, когда он говорит о намерении продать самолеты Саудовской Аравии. То ли речь о банальной попытке заработать, то ли во всей этой ситуации есть и политическая подоплека. Все-таки в последние месяцы израильское руководство изрядно преуспело в выкручивании рук как предыдущей американской администрации, так и нынешней. И теперь Дональд Трамп может ответить тем же и показать, что не просто так занимает Овальный кабинет.

Естественно, Тель-Авив так эту сделку не оставит и постарается провернуть то, что раннее у него уже получилось, когда речь шла о передаче боевых машин Абу-Даби. То есть вопрос окончательно еще не решен. А в ход пойдут как стандартные лоббистские приемы, так и совсем грязные методы, вроде повторных вбросов в СМИ темы убийства в 2018 году саудовского журналиста Джамаля Хашокджи в консульстве королевства в Турции. Тогда его пытали, а затем расчленили. В прессе после скандала пытались увязать инцидент с самим Мухаммедом бен Сальманом. Этот же вопрос был поднят и в ходе нынешней встречи наследного принца с Дональдом Трампом. Американский лидер назвал Джамаля Хашокджи "крайне противоречивой личностью" и отметил, что "многим он не нравился". На этом хозяин Овального кабинета закрыл тему, но похоже, данный вопрос еще неоднократно будут выводить в публичное поле.

Как бы то ни было, если рассматривать прошедшие переговоры с точки зрения бизнеса, то можно говорить о настоящем фуроре. Контракты на миллиарды долларов, плавно переходящие в триллион - несомненный успех США. Но все-таки речь идет о встрече двух политиков. А в этой сфере Вашингтону пока не удается продавить Эр-Рияд по самому чувствительному вопросу: примирение с Израилем. Как отметил Мухаммед бен Сальман, его страна хотела бы присоединиться к соглашениям Авраама, но прежде необходимо гарантировать реализацию урегулирования палестино-израильского конфликта на принципе создания двух государств. Таким образом, наследный принц в очередной раз повторил то, о чем уже неоднократно говорил.

Для США примирение Эр-Рияда и Тель-Авива имеет стратегическое значение. Еще в сентябре 2023 года на саммите G20 в Нью-Дели Вашингтон объявил о запуске торгового и экономического коридора "Индия - Ближний Восток - Европа". По сути, он должен был стать альтернативой как уже устоявшемуся маршруту через Суэцкий канал, так и китайскому проекту "Один пояс - один путь". Дело оставалось за малым: помирить Саудовскую Аравию и Израиль. Ведь именно через их территорию должен проходить новый маршрут. Обе страны были готовы. Но в октябре ХАМАС напал на Израиль, а за этим последовали известные события в секторе Газа.

Американцам удалось добиться прекращения огня в палестинском экскалаве, но самому кризису конца и края не видно. А саудовцы не готовы всерьез возвращаться к теме присоединения к соглашениям Авраама, поскольку репутационные издержки будут несоизмеримыми с потенциальной выгодой.

Пока же все выглядит так, будто Саудовская Аравия готова залить США деньгами, но по принципиальным политическим вопросам уступать им не намерена. Одновременно она развивает отношения с другими игроками, и прежде всего с Китаем, и в целом пытается скорректировать свою внешнюю политику и не складывать впредь все яйца только в американскую корзину.