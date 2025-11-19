Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
19 ноября 2025 / 13:52
18 ноября 2025 / 18:33
18 ноября 2025 / 18:05
Безопасность
Безопасность
Глава МИД Польши выступил против идеи размещения в стране ядерного оружия
19 ноября 2025 / 13:45
Глава МИД Польши выступил против идеи размещения в стране ядерного оружия
© AP Photo/ Mark Schiefelbein/ТАСС

Глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил против идеи о размещении на территории республики ядерного оружия.

"Польша является участником Договора о нераспространении ядерного оружия", - отметил он в эфире телеканала TVP Info, комментируя идею размещения в Польше ядерного оружия. Министр также подверг критике бывшего президента республики (1990-1995) Леха Валенсу за стремление получить для Польши ядерные боеголовки.

О необходимости размещения в Польше ядерного оружия США не раз высказывался в свою бытность главой польского государства (2015-2025) Анджей Дуда. Поддержку этой идеи выразил также новый президент республики Кароль Навроцкий.

Со своей стороны, весной текущего года польский премьер Дональд Туск заявил, что Польша будет стремиться к получению доступа к самым современным видам вооружения, в том числе ядерному оружию, обозначив интерес к идее президента Франции Эмманюэля Макрона о распространении на другие европейские страны французского "ядерного зонтика". 

