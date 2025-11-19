Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в своей публикации для "Комсомольской правды" высмеял решение властей Украины ввести запрет на имена российских императоров.

Как отмечается, "особые заслуги" обнаружили "у "Миколы" Гоголя как (не смейтесь) известного "собирателя украинского фольклора". На Украине были запрещены "Микола Перший" и "Микола Другий". "Догадались, кто это? Улыбнуло? Меня тоже", - указал Мединский.

Согласно статье, институт национальной памяти Украины распространил проскрипционные списки тех, чьи имена на Украине должны быть преданы забвению, и отдельно - списки "разрешенных" имен. В список "запрещенных" имен включены свыше 80 человек, в частности, Ломоносов, Жуковский, Лермонтов, Белинский, Бунин, Тургенев, Глинка, Суриков.