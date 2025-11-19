Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
19 ноября 2025 / 16:24
КОТИРОВКИ
USD
19/11
81.0547
EUR
19/11
93.9295
Новости часа
Зеленский упоминается в обвинительном заключении по делу Миндича Рябков заявил, что отношения России и КНДР никому не угрожают
Москва
19 ноября 2025 / 16:24
Котировки
USD
19/11
81.0547
0.0000
EUR
19/11
93.9295
0.0000
Песков: РФ и США не обсуждают новаций в украинском урегулировании
Песков: РФ и США не обсуждают новаций в украинском урегулировании
19 ноября 2025 / 13:52
Макрон устроил показуху с истребителями для Киева - политолог
Макрон устроил показуху с истребителями для Киева - политолог
18 ноября 2025 / 18:33
Политолог Багдасаров: американский план по Газе – меньшее из зол
Политолог Багдасаров: американский план по Газе – меньшее из зол
18 ноября 2025 / 18:05
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Социально-экономический кризис на Украние / Подрывная деятельность против России
Общество
Мединский отреагировал на запрет имен российских императоров на Украине
19 ноября 2025 / 13:59
Мединский отреагировал на запрет имен российских императоров на Украине
© Владимир Гердо/ ТАСС

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в своей публикации для "Комсомольской правды" высмеял решение властей Украины ввести запрет на имена российских императоров.

Как отмечается, "особые заслуги" обнаружили "у "Миколы" Гоголя как (не смейтесь) известного "собирателя украинского фольклора". На Украине были запрещены "Микола Перший" и "Микола Другий". "Догадались, кто это? Улыбнуло? Меня тоже", - указал Мединский.

Согласно статье, институт национальной памяти Украины распространил проскрипционные списки тех, чьи имена на Украине должны быть преданы забвению, и отдельно - списки "разрешенных" имен. В список "запрещенных" имен включены свыше 80 человек, в частности, Ломоносов, Жуковский, Лермонтов, Белинский, Бунин, Тургенев, Глинка, Суриков.

Песков: РФ и США не обсуждают новаций в украинском урегулировании
Песков: РФ и США не обсуждают новаций в украинском урегулировании
Макрон устроил показуху с истребителями для Киева - политолог
Макрон устроил показуху с истребителями для Киева - политолог
Политолог Багдасаров: американский план по Газе – меньшее из зол
Политолог Багдасаров: американский план по Газе – меньшее из зол
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
15:15
Зеленский упоминается в обвинительном заключении по делу Миндича
14:59
Рябков заявил, что отношения России и КНДР никому не угрожают
14:45
CNN: в Бразилии запретили использовать в документах гендерно-нейтральные слова
14:30
Средства ПВО РФ нейтрализовали за сутки 4 ракеты ATACMS и 93 беспилотника ВСУ
14:16
Индия открыла генконсульства в Казани и Екатеринбурге
13:59
Мединский отреагировал на запрет имен российских императоров на Украине
13:45
Глава МИД Польши выступил против идеи размещения в стране ядерного оружия
13:30
Парламент Румынии одобрил повышение налогов
13:15
Российские ВС атаковали объекты ВПК и энергетики в западных областях Украины
12:59
Дарчиев: США не хотят обсуждать возобновление авиасообщения с РФ
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения