Индия открыла генконсульства в Казани и Екатеринбурге

Церемония открытия генконсульств Индии в Казани и Екатеринбурге состоялась в посольстве республики в Москве, сообщает ТАСС.

Участие в торжественном мероприятии принял находящийся с визитом в Москве министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, замглавы МИД РФ Андрей Руденко, директор департамента международных связей Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Дмитрий Васьков, помощник раиса Республики Татарстан Газинур Бакиров и посол Индии в Москве Винай Кумар.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе визита в Москву в июле прошлого года сообщил об открытии двух новых консульств республики в РФ - в Казани и Екатеринбурге. Он отметил, что этот шаг призван облегчить путешествия и бизнес-сотрудничество двух стран.

В начале сентября 2025 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генконсульств.