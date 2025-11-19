Средства ПВО РФ нейтрализовали за сутки 4 ракеты ATACMS и 93 беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 4 оперативно-тактические ракеты ATACMS и 93 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 4 оперативно-тактические ракеты ATACMS, 7 управляемых авиационных бомб и 93 беспилотника самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.