Средства ПВО РФ нейтрализовали за сутки 4 ракеты ATACMS и 93 беспилотника ВСУ
19 ноября 2025 / 14:30
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 4 оперативно-тактические ракеты ATACMS и 93 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами ПВО сбиты 4 оперативно-тактические ракеты ATACMS, 7 управляемых авиационных бомб и 93 беспилотника самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.