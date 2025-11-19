CNN: в Бразилии запретили использовать в документах гендерно-нейтральные слова

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подписал закон, который вводит запрет на использование "гендерно-нейтрального языка" при составлении официальных документов органами государственной власти, передает телеканал CNN Brasil.

Как отмечается, ранее вместо местоимения "todos" - "все", которое в португальском языке также обозначает мужскую множественную форму местоимения "каждый" - "todo", чиновники нередко заменяли его на "todes" или "todxs", преимущественно в письменной форме.

Телеканал обращает внимание, что эти измененные местоимения использовались для обращения в адрес тех, кто до сих пор не понял, к какому из двух полов имеет непосредственное отношение. Теперь такие обращения запрещены, власти должны руководствоваться исключительно стандартами классического португальского языка.