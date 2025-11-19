Рябков заявил, что отношения России и КНДР никому не угрожают

Москву и Пхеньян связывают глубокие и союзнические отношения, которые не угрожают третьим странам. На этом акцентировал внимание заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью, размещенном на сайте ПИР-центра.

"На сегодняшний день у нас сложились очень глубокие союзнические отношения с КНДР. Эти отношения не угрожают кому-либо. Они не угрожают Республике Корея", - сказал он.

В связи с этим замглавы МИД РФ отметил, что согласно статье 4 Договора между РФ и КНДР, "взаимопомощь ограничивается только конкретной ситуацией агрессии".

Вместе с тем, по его словам, военно-техническое и военное сотрудничество двух стран развивается в строгом соответствии с внутренними законодательными требованиями России и КНДР и их международными обязательствами. "И этим все сказано. Именно поэтому в Республике Корея не должны испытывать озабоченности на этот счет", - заключил высокопоставленный дипломат.