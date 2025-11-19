Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политика
Зеленский упоминается в обвинительном заключении по делу Миндича
19 ноября 2025 / 15:15
Зеленский упоминается в обвинительном заключении по делу Миндича
© AP Photo/Kin Cheung/ТАСС

Национальное антикоррупционное бюро Украины установило, что бизнесмен Тимур Миндич занимался коррупционной деятельностью, находясь в дружеских отношениях с Владимиром Зеленским. Об этом сказано в обвинительном заключении по делу предпринимателя, опубликованном депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Досудебным расследованием установлено, что не позднее января - февраля текущего года Миндич, пользуясь ситуацией, сложившейся на Украине в период военного положения, наличием дружеских связей с Зеленским В. А., связями с действующими и бывшими высшими должностными лицами в государственной власти и правоохранительных органах, таким образом пользуясь значительным влиянием в государстве с целью удовлетворения собственных нужд, решил незаконно обогатиться путем совершения преступлений в разных сферах украинской экономики", - следует из документа.

Кроме того, Зеленский упоминается в документе в связи с экс-министром энергетики Германом Галущенко. "При содействии министра энергетики Галущенко Г. В. осуществлялся контроль за финансовыми потоками в сфере энергетики Украины. Галущенко Г. В. при этом получал личную выгоду путем заступничества Миндича перед Зеленским В. А. и использования услуг, организованных Миндичем для легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем через доверенное лицо", - сказано в заключении.

Так, Миндичу предъявлены обвинения по пяти пунктам - создание преступной организации, незаконное влияние на министров энергетики и обороны, контроль за финансовыми потоками в сфере энергетики, отмывание средств, вербовка участников преступной организации.

