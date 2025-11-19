Песков констатировал деградацию отношений России и Польши

Польша стремится свести к нулю дипломатические отношения с Россией, Москва в этой связи может только выразить сожаление. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Варшавы закрыть последнее работающее в стране российское генконсульство в Гданьске.

"Отношения с Польшей деградировали полностью. Это, наверное, проявление этой деградации, стремление польских властей свести до нуля какие-либо возможности консульских или дипломатических отношений. Здесь можно только выразить сожаление", - отметил Песков в ходе брифинга.

Ранее в среду о решении отозвать разрешение на работу генконсульства объявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Вместе с тем он обратил внимание, что Варшава не намерена разрывать с Москвой дипломатические отношения.

В октябре 2024 года и в мае 2025 года Сикорский закрыл генконсульства РФ в Познани и Кракове, ссылаясь на обвинения в организации Москвой на польской территории актов диверсии. В качестве ответа на эти решения МИД РФ закрыл генконсульства Польши в Санкт-Петербурге и Калининграде. На сегодняшний день у Польши есть одно работающее на территории РФ генконсульство в Иркутске, а также посольство в Москве с консульским отделом. У России работает посольство в Варшаве.