Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
19 ноября 2025 / 17:55
КОТИРОВКИ
USD
19/11
81.0547
EUR
19/11
93.9295
Новости часа
Литва решила открыть границу с Белоруссией Путин и ас-Сиси приняли участие в церемонии установки корпуса реактора на АЭС "Эд-Дабаа"
Москва
19 ноября 2025 / 17:55
Котировки
USD
19/11
81.0547
0.0000
EUR
19/11
93.9295
0.0000
Песков: РФ и США не обсуждают новаций в украинском урегулировании
Песков: РФ и США не обсуждают новаций в украинском урегулировании
19 ноября 2025 / 13:52
Макрон устроил показуху с истребителями для Киева - политолог
Макрон устроил показуху с истребителями для Киева - политолог
18 ноября 2025 / 18:33
Политолог Багдасаров: американский план по Газе – меньшее из зол
Политолог Багдасаров: американский план по Газе – меньшее из зол
18 ноября 2025 / 18:05
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Русский мир / Политика и религия
Политика
Песков констатировал деградацию отношений России и Польши
19 ноября 2025 / 15:29
Песков констатировал деградацию отношений России и Польши
© Артём Геодакян/ТАСС

Польша стремится свести к нулю дипломатические отношения с Россией, Москва в этой связи может только выразить сожаление. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Варшавы закрыть последнее работающее в стране российское генконсульство в Гданьске.

"Отношения с Польшей деградировали полностью. Это, наверное, проявление этой деградации, стремление польских властей свести до нуля какие-либо возможности консульских или дипломатических отношений. Здесь можно только выразить сожаление", - отметил Песков в ходе брифинга.

Ранее в среду о решении отозвать разрешение на работу генконсульства объявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Вместе с тем он обратил внимание, что Варшава не намерена разрывать с Москвой дипломатические отношения.

В октябре 2024 года и в мае 2025 года Сикорский закрыл генконсульства РФ в Познани и Кракове, ссылаясь на обвинения в организации Москвой на польской территории актов диверсии. В качестве ответа на эти решения МИД РФ закрыл генконсульства Польши в Санкт-Петербурге и Калининграде. На сегодняшний день у Польши есть одно работающее на территории РФ генконсульство в Иркутске, а также посольство в Москве с консульским отделом. У России работает посольство в Варшаве.

Песков: РФ и США не обсуждают новаций в украинском урегулировании
Песков: РФ и США не обсуждают новаций в украинском урегулировании
Макрон устроил показуху с истребителями для Киева - политолог
Макрон устроил показуху с истребителями для Киева - политолог
Политолог Багдасаров: американский план по Газе – меньшее из зол
Политолог Багдасаров: американский план по Газе – меньшее из зол
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
16:17
Литва решила открыть границу с Белоруссией
15:57
Путин и ас-Сиси приняли участие в церемонии установки корпуса реактора на АЭС "Эд-Дабаа"
15:45
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 340 военных
15:29
Песков констатировал деградацию отношений России и Польши
15:15
Зеленский упоминается в обвинительном заключении по делу Миндича
14:59
Рябков заявил, что отношения России и КНДР никому не угрожают
14:45
CNN: в Бразилии запретили использовать в документах гендерно-нейтральные слова
14:30
Средства ПВО РФ нейтрализовали за сутки 4 ракеты ATACMS и 93 беспилотника ВСУ
14:16
Индия открыла генконсульства в Казани и Екатеринбурге
13:59
Мединский отреагировал на запрет имен российских императоров на Украине
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения