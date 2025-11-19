Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 340 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 340 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 130 человек, в результате действий группировок "Запад" - более 220, "Южная" - до 195, "Центр" - свыше 470, "Восток" - до 255 и "Днепр" - до 70 военнослужащих.