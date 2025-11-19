Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Путин и ас-Сиси приняли участие в церемонии установки корпуса реактора на АЭС "Эд-Дабаа"
19 ноября 2025 / 15:57
Реактор первого энергоблока египетской АЭС "Эд-Дабаа" установлен. Участие в церемонии установки по видеосвязи приняли президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси, сообщает ТАСС.

На церемонии также присутствовали глава Росатома Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Отмечается, что корпус реактора представляет собой ключевой элемент реакторной установки, внутри которой находится активная зона и происходит управляемая цепная реакция деления ядер топлива. Он обеспечивает герметичность, выдерживает высокие давления и температуру, а также гарантирует безопасность и надежность работы энергоблока.

На заключительных этапах производства присутствовали представители египетского Управления по атомным электростанциям (Nuclear Power Plants Авторity, NPPA) - заказчика и будущей эксплуатирующей организации АЭС "Эд-Дабаа". Они должны были убедиться в соблюдении всех требований к технологическим процессам. 

