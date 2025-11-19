Литва решила открыть границу с Белоруссией

Власти Литвы приняли решение открыть границу с Белоруссией, пропуск через которую не был доступен с 29 октября. Соответствующее постановление приняло правительство балтийской республики.

"Изменение ситуации на границе позволяет нам принять решение о ее открытии", - отметил глава МВД Литвы Владислав Кондратович в ходе заседания. В случае негативных проявлений Вильнюс оставляет за собой право вновь закрыть границу, указал он.

Литовские власти возобновляют работу двух контрольно-пропускных пунктов в населенных пунктах Мядининкай и Шальчининкай. Все другие к 2024 году были ликвидированы, всего их было шесть. Уточняется, что на подготовку к началу пропуска через границу потребуется около суток.

Литва 29 октября в одностороннем порядке на месяц закрыла границу с Белоруссией якобы с целью борьбы с воздушной контрабандой табачной продукции, которая, по утверждению Вильнюса, угрожала безопасности гражданской авиации. Минск, со своей стороны, прекратил пропуск через границу литовских фур и разместил их на платных стоянках. Так, на территории Белоруссии застряли более 1 тыс. литовских грузовиков.