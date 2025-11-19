Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
19 ноября 2025 / 17:56
КОТИРОВКИ
USD
19/11
81.0547
EUR
19/11
93.9295
Новости часа
Литва решила открыть границу с Белоруссией Путин и ас-Сиси приняли участие в церемонии установки корпуса реактора на АЭС "Эд-Дабаа"
Москва
19 ноября 2025 / 17:56
Котировки
USD
19/11
81.0547
0.0000
EUR
19/11
93.9295
0.0000
Песков: РФ и США не обсуждают новаций в украинском урегулировании
Песков: РФ и США не обсуждают новаций в украинском урегулировании
19 ноября 2025 / 13:52
Макрон устроил показуху с истребителями для Киева - политолог
Макрон устроил показуху с истребителями для Киева - политолог
18 ноября 2025 / 18:33
Политолог Багдасаров: американский план по Газе – меньшее из зол
Политолог Багдасаров: американский план по Газе – меньшее из зол
18 ноября 2025 / 18:05
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Общество / Союз России и Белоруссии / Геополитика
Общество
Литва решила открыть границу с Белоруссией
19 ноября 2025 / 16:17
Литва решила открыть границу с Белоруссией
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Власти Литвы приняли решение открыть границу с Белоруссией, пропуск через которую не был доступен с 29 октября. Соответствующее постановление приняло правительство балтийской республики.

"Изменение ситуации на границе позволяет нам принять решение о ее открытии", - отметил глава МВД Литвы Владислав Кондратович в ходе заседания. В случае негативных проявлений Вильнюс оставляет за собой право вновь закрыть границу, указал он.

Литовские власти возобновляют работу двух контрольно-пропускных пунктов в населенных пунктах Мядининкай и Шальчининкай. Все другие к 2024 году были ликвидированы, всего их было шесть. Уточняется, что на подготовку к началу пропуска через границу потребуется около суток.

Литва 29 октября в одностороннем порядке на месяц закрыла границу с Белоруссией якобы с целью борьбы с воздушной контрабандой табачной продукции, которая, по утверждению Вильнюса, угрожала безопасности гражданской авиации. Минск, со своей стороны, прекратил пропуск через границу литовских фур и разместил их на платных стоянках. Так, на территории Белоруссии застряли более 1 тыс. литовских грузовиков. 

Песков: РФ и США не обсуждают новаций в украинском урегулировании
Песков: РФ и США не обсуждают новаций в украинском урегулировании
Макрон устроил показуху с истребителями для Киева - политолог
Макрон устроил показуху с истребителями для Киева - политолог
Политолог Багдасаров: американский план по Газе – меньшее из зол
Политолог Багдасаров: американский план по Газе – меньшее из зол
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
16:17
Литва решила открыть границу с Белоруссией
15:57
Путин и ас-Сиси приняли участие в церемонии установки корпуса реактора на АЭС "Эд-Дабаа"
15:45
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 340 военных
15:29
Песков констатировал деградацию отношений России и Польши
15:15
Зеленский упоминается в обвинительном заключении по делу Миндича
14:59
Рябков заявил, что отношения России и КНДР никому не угрожают
14:45
CNN: в Бразилии запретили использовать в документах гендерно-нейтральные слова
14:30
Средства ПВО РФ нейтрализовали за сутки 4 ракеты ATACMS и 93 беспилотника ВСУ
14:16
Индия открыла генконсульства в Казани и Екатеринбурге
13:59
Мединский отреагировал на запрет имен российских императоров на Украине
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения