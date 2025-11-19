Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
19 ноября 2025 / 13:52
18 ноября 2025 / 18:33
18 ноября 2025 / 18:05
/ Дальнее зарубежье / Политика / Украина сегодня / Политика и религия
Политика
Орбан: за новый кредит Украине будут расплачиваться внуки нынешних европейцев
19 ноября 2025 / 16:30
© John Thys, Pool Photo via AP/ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан полагает, что за возможный новый кредит в размере €135 млрд, который Украине предлагает выделить Еврокомиссия (ЕК), придется расплачиваться внукам нынешних европейцев. 

"Астрономическая сумма, которой сегодня просто не существует. Брюссельским "волшебным трюком" снова стал бы совместный европейский кредит, шаг, который гарантировал бы, что даже нашим внукам придется расплачиваться за издержки российско-украинского конфликта", - указал он в соцсети Х.

Глава венгерского правительства также обратил внимание, что запрашиваемая ЕК сумма, которую планируется выделить Киеву в течение двух лет, составляет не менее 65% от годового объема экономики Венгрии и почти 75% от годового бюджета Евросоюза.

"Это более чем невозможно. Это совершенно нелепо. Реакция Венгрии последует незамедлительно", - подчеркнул он.

